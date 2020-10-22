Киберспортсмены Богдан Iceberg Василенко и Даниил Zeus Тесленко приняли участие в новой рекламной компании от букмекерской компании Parimatch, в которой основным действующим «лицом» является кулак, который мчится через множество локаций к беттеру.

Степан Шульга, отвечающий за киберспорт в букмекерской конторе, уверен, что данная кампания будет по душе всем любителям киберспорта, а также сделает процесс ставок более увлекательными.

Богдан Iceberg Василенко выступил в роли боксёра на ринге, а Даниил Zeus Тесленко стал игроком, за которого болеет беттер. Тесленко воодушевлённо отреагировал на процесс съёмки и сказал, что данные съёмки по уровню подготовленности лучше, чем Valve. Также киберспортсмен оценил большое количество людей на площадке и профессиональный подход к делу.