Геймдизайнер Assassin’s Creed 3, Far Cry 4 и множество других игр Алекс Хатчинсон высказался о том, что стримеры обязаны платить разработчиках и издателям за трансляцию игр. Это информацией геймдизайнер поделился в твиттере из-за того, что в данный момент идёт активное обсуждение с удалением записей на Twitch из-за авторских прав.

Стримеры волнуются по поводу удаления их контента из-за использования музыки, за которую они не платили, но их должно волновать другое. Настоящая правда заключается в том, что стримеры должны платить разработчикам и издателям за игру, которую транслируют. Они должны покупать у них лицензию, как делает делает любой нормальный бизнес за контент, который он использует.

Некоторое время назад владельцы многих Twitch каналов пожаловались на письма от администрации портала, в котором было предупреждение о нарушении закона об авторских правах. Многим данные сообщения не понравились, так как представители не сообщили больше никаких деталей.