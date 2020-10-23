Почему MMR в Dota 2 не так важен

В Dota 2 все киберспортсмены и игроки хай-ранга стремятся набрать как можно больше очков MMR для того, чтобы показать всем оппонентам, что они являются самыми сильными игроками региона, однако разница между 8000 MMR и 11 000 MMR не так сильно ощущается, как разница между 2000 MMR и 5000 MMR. В данной статье разберёмся на нескольких примерах, почему же MMR в Dota 2 не так важен.

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Степан Шульга, отвечающий за киберспорт в букмекерской конторе Parimatch, высказался на счёт подставного матча между Cyber Legacy и Vikin.gg в рамках онлайн турнира ESL One Germany по Dota 2. Шульга разъяснил почему именно в этом матче были сомнения и как система всё это распознала.

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