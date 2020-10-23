Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов вошел в весовой лимит своего дивизиона перед боем с Джастином Гэтжи. Как сообщает ТАСС, ссылаясь на слова представителя команды спортсмена, Хабиб сделал вес.

Отмечается, что россиянин согнал 8,5 кг за шесть дней. При этом 3 кг Нурмагомедов скинул утром до взвешивания.

Напомним, что последним соперником россиянина был Дастин Порье, которого он победил в сентябре 2019 года.

В активе Нурмагомедова 28 побед в 28 боях в смешанных единоборствах. Гэтжи весной одолел Тони Фергюсона. У него 22 победы и два поражения в 24 боях в MMA.

В карьере Хабиба были случаи, когда он едва не проиграл.