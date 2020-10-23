Капитан «Зенита» и сборной России Артем Дзюба посетил барбера, который подобрал ему новый лук.

Петербужец Тимур Хабиров выложил в инстаграме фотографию, на которой форвард «Зенита» имеет усы.

«Усики — пропуск в штрафную соперника — удар — Гол!» — так подписан снимок.

Напомним, что усы носит главный тренер сборной России Станислав Черчесов. Дзюба является капитаном этой команды. Ранее он проиграл в приставку в FIFA нападающему сборной России Александру Соболеву 580 тысяч отжиманий.