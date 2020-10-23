Главный тренер СКА Валерий Брагин подвел итог матча с московским «Спартаком», в котором его команда уступила со счетом 1:4.

Брагин согласился с тем, что это был худший матч армейского клуба в сезоне.

«Противник посвежее был, лучше в единоборствах. Немного нам не хватило энергии, поэтому такой результат, — сказал Брагин на пресс-конференции.

По словам Брагина, пытались что-то придумать, искали варианты, но так получилось.

Также Брагин отметил, что впереди у команды несколько дней выходных, где она попытается подкопить энергии.

Следующий матч СКА проведет против «Авангарда» 26 октября.