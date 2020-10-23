ЦСКА проиграл сербской «Црвене Звезде» в овертайме на своем паркете — 84:86. Наставник армейцев Димитрис Итудис подвел итог домашнего пораженияв игре регулярного чемпионата Евролиги.

По словам Итудиса, игра могла бы повернуться иначе, ЦСКА мог бы и победить. Однако упустил свой шанс, когда при «+14» хорошо организовал атаку, но смазал данк.

«Мы не контролировали отскоки, совершили несколько «лишних» потерь, а соперники попали важные броски», — приводит слова Итудиса пресс-служба клуба.

ЦСКА потерпел свое третьюе поражение в пяти стартовых турах. У «Црвены Звезды» две победы и два поражения после четырех матчей.

Ранее Евролига поменяла регламент — технические поражения «Зенита» отменены.