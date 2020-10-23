Наставник «Реала» Зинедин Зидан может быть уволен после двух предстоящих встреч сливочных. По информации L’Equipe, будущее французского тренера выяснится по итогам матча с «Барселоной» в чемпионате Испании и с менхенгладбахской «Боруссией» в Лиге чемпионов.

Ранее сообщалось, что руководство «Реала» уже ищет нового тренера. Проскакивали кандидатуры экс-тренера «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино, а также тренера резервной команды и легенды клуба Рауля.

Напомним, «Реал» уступил в два последних встречах: в чемпионате Испании «Кадису» (0:1), а в Лиге чемпионов «Шахтеру» (2:3).

После поражения от «Шахтера» Зидан искал позитив.

«Сегодня был серый день, но завтра выйдет солнце. Я верю в команду», — говорил Зидан.

Француз намудрил с ротацией: оставил в запасе лидеров атаки Бензема и Винисиуса. Также встречу из-за травмы пропускал капитан «Реала» Серхио Рамос.