Российская фигуристка Александра Трусова рассказала о своих страха. Ее признание на эту тему представлены в биографии «Девочка, победившая гравитацию».

Трусова отмечает, что не может сказать, что она бесстрашная и отчаянная, это является неправдой.

«Я много чего боюсь: летать на самолетах, кататься на экстремальных аттракционах в парках развлечений», — сказала Трусова.

По ее словам, здесь мало что от тебя зависит, поэтому возникает страх. А вот прыгать на коньках и падать на лед фигуристка не боится, поскольку все зависит только от нее — Трусова чувствует каждую мышцу своего тела и знает, что делать.

Ранее Трусова выучила новый четверной прыжок — риттбергер.