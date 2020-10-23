Форвард СКА Андрей Кузьменко сравнял счет в матче со «Спартаком», но армейцы все равно проиграли со счетом 1:4. Один из лидеров СКА объяснил причины поражения.

По мнению Кузьменко, сыграли безобразно, сделав очень мало бросков. При этом не закрывали зону, шайба выходила и соперник активно прессинговал. Кузьменко отметил, что во всех компонентах, которые нужны для победы, СКА сыграл плохо.

«Худший матч. Когда 15 бросков за всю игру – это не очень хороший показатель для такой команды как СКА. Есть время разобраться и выйти на следующий матч с другим настроем, другой игрой, другой реализацией моментов, – сказал Кузьменко.

Следующий матч СКА проведет против «Авангарда» в Санкт-Петербурге 26 октября.