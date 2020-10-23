Наставник сборной России Станислав Черчесов напутствовал чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова перед боем с временным чемпионом в легком весе американцем Джастином Гейтжи.
Черчесов надеется, что тренировочный лагерь прошел на том уровне, на котором и хотел спортсмен. Тренер читал многие высказывания и убежден, что Хабиб спокоен и готов к предстоящему бою.
«На таком уровне они никогда легкими не бывают. Но знаем, верим и убеждены. Мы за тебя болеем. Давай, друг», — сказал Черчесов.
Бой Хабиб — Гейджи станет главным событием турнира UFC 254, который состоится 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ).
Перед боем Хабиб сделал вес — согнал 8,5 кг.
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