Станислав Черчесов на матче сборной России со сборной Германии в Лиге наций. Фото: Nevasport/Михаил Киреев

Станислав Черчесов на матче сборной России со сборной Германии в Лиге наций. Фото: Nevasport/Михаил Киреев

Наставник сборной России Станислав Черчесов напутствовал чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова перед боем с временным чемпионом в легком весе американцем Джастином Гейтжи.

Черчесов надеется, что тренировочный лагерь прошел на том уровне, на котором и хотел спортсмен. Тренер читал многие высказывания и убежден, что Хабиб спокоен и готов к предстоящему бою.

«На таком уровне они никогда легкими не бывают. Но знаем, верим и убеждены. Мы за тебя болеем. Давай, друг», — сказал Черчесов.

Бой Хабиб — Гейджи станет главным событием турнира UFC 254, который состоится 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ).

Перед боем Хабиб сделал вес — согнал 8,5 кг.