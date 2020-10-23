Комментатор Геннадий Орлов выразил мнение относительно игровых перспектив Артема Дзюбы в «Зените». По мнению Орлова, капитан сборной России, подписавший долгосрочный контракт с клубом, может стать проблемой для клуба.

По словам Орлова, Артем высоко поднял планку своей игрой и теперь любая осечка будет рассматриваться через увеличительное стекло.

Орлов считает, что Дзюбе нужно быть сильным, внимательным, функционально готовым, чтобы оправдать свое лидерство. Если он выглядит уставшим или выходит играть с травмой — болельщики этого не знают, ожидая того Дзюбу, который забивал прекрасные голы и делал голевые передачи.

«Большой проблемой станет для «Зенита» именно то, если Дзюба, оказавшись физически не готовым, выразит обиду или прикрикнет на ребят, сам не являясь примером», — сказал Орлов в интервью «Бобсоккер».

Отметим, что Дзюба отпустил усы.