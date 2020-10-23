На автодроме в Портимане сегодня, 23 октября, стартует гоночный уикенд 12-го этапа сезона-2020 в Формуле-1, Гран-при Португалии.

Начало первой свободной практики назначено на 12:55 по московскому времени.

Прямую трансляцию первой тренировки можно будет посмотреть здесь:

На пятницу, 23 октября, также запланирована вторая свободная практика, которая состоится в 17:00 по мск, в субботу на португальском автодроме пройдет третья тренировка, а также квалификация. Итоговая гонка запланирована на воскресенье, 25 октября, начало назначено на 16:10 по московскому времени.

Ранее Даниил Квят усомнился в своем будущем в «Формуле-1».