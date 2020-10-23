Защитник «Спартака» Георгий Джикия обратился к российскому чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову, которому предстоит в третий раз защищать титул с американцем Джастином Гэтжи.

В обращении Джикия отметил, что он как никто другой знает, каково это — скидывать много килограммов.

«Потому хочу пожелать тебе терпения, удачи, конечно же, победы, и пусть все будет так, как ты задумал. Потому что это твое время. Хабиб — тайм», — отметил Джикия в сторис инстаграма.

Бой Хабиб — Гейджи станет главным событием турнира UFC 254, который состоится 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ). Начало поединка — после 23.00 по московскому времени.

До этого к Хабибу с напутственными словам обратился главный тренер сборной России Станислав Черчесов.