Олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике Каролина Севастьянова поразила своих подписчиков в инстаграме новой эротической фотографий.

25-летняя спортсмена отправила в социальную сеть черно-белый снимок, на котором она позирует в нижнем белье в странной позе рядом с раковиной.

«А как вы умываетесь с утра?» — подписала фото Севастьянова.

Фотография, как обычно, вызвала ажиотаж среди подписчиц Севатьяновой.

Напомним, Севастьянова является олимпийской чемпионкой 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье. Кроме того, российская спортсмена дважды завоевывала золотые медали чемпионата Европы. Она завершила карьеру в 2012 году.

Ранее она показала фото в ослепительном купальнике.