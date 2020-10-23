Организаторы первого этапа серии Гран-при США по фигурному катанию Skate America на трибунах будут присутствовать картонные зрители. Организаторы установят макеты.

Американская фигуристка Джессика Калаланг отметила, что увидела в толпе картона знакомые лица.

Напомним, соревнования состоятся с 24 по 25 октября в Лас-Вегасе без зрителей из-за пандемии коронавируса. В этом году серия Гран-при будет проходить в формате национальных соревнований и без зрителей. На этапах смогут выступить спортсмены, представляющие страну-хозяйку соревнований, а также фигуристы, постоянно тренирующиеся в этой стране.

Ожидается, что на американском этапе выступят российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов, которые тренируются в США под руководством Марины Зуевой.