В интернете появилось видео с церемонии взвешивания турнира UFC 254 перед главным боем за титул обладателя чемпионского пояса в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова и временного чемпиона дивизиона Джастина Гэтжи.

Чтобы выполнить необходимую норму легкой весовой категории, Хабибу пришлось скинуть 8,5 кг за шесть дней. Перед процедурой взвешивания Нурмагомедову даже потребовалось снять одежду. Перед тем, как встать на весы, Нурмагомедов оперся на руки сотрудников UFC, которые закрывали его полотенцем.

A relieved @TeamKhabib makes weight at 155 pounds for the #UFC254 main event. pic.twitter.com/3YvDpemL1s

— ESPN MMA (@espnmma) October 23, 2020