Коронавирус: сколько заболевших в России на 23 октября

По данным портала стопкоронавирус.рф, в России за последние сутки было зафиксировано еще 17 340 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Согласно официальной статистике, за сутки по всей стране было зафиксировано 283 смертей от коронавируса, а 11 263 человек выздоровели. Активных случаев коронавируса в стране (кто болеет на данный момент) — 335 870 .

Общее число случаев заболевания COVID-19 в России — 1 480 646 человек, из них уже выздоровели 1 119 251 пациентов. Жертвами пандемии в общей сложности стал 25 525 человека.

По всей стране за время пандемии было проведено более 53,5 млн тестов на коронавирус.

В Москве за последние сутки было обнаружено 5478 случаев заболевания коронавирусом, в Петербурге диагностировано еще 710 случаев заболевания коронавирусом. Третье место по стране — у Московской области, 472 новых заболевших.