Двенадцатый тур чемпионата России по футболу-2020/21 стартует в субботу, 24 октября.

Открывать программу тура будет матч «Динамо» — «Сочи», который стартует в 14:00 по московскому времени. В 16:30 начнется встреча с участием «Зенита»: команда Сергея Семака на своем поле примет казанский «Рубин».

В 19:00 стартует центральный матч тура: в Краснодаре «Спартак» будет играть с «Краснодаром». В это же время «Локомотив» на своем поле примет волгоградский «Ротор».

Ещё четыре игры пройдут в воскресенье, 25 октября. В 14:00 «Урал» на своем поле сыграет с»Тамбовом», в 16:30 «Ростов» примет «Химки». В 19.00 Грозном сыграют «Ахмат» и «Уфа». Закрывать тур будет противостояние «ЦСКА» с тульским «Арсеналом» 26 октября в 19.00.

Ранее президент ЦСКА Евгений Гинер объяснил, почему ЦСКА не продал в «Зенит» правого защитника Марио Фернандеса летом 2019 года.