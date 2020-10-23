Наставник московского ЦСКА Виктор Гончаренко пояснил выход в стартовом составе защитника Виктора Васина с австрийским «Вольфсбергом». Фол воспитанника петербургского футбола привез к назначению пенальти в ворота ЦСКА на 42-й минуте.

Гончаренко пояснил, что появление 32-летнего защитника в основе стало возможно из-за короткого ростера в защитной линии.

«Мы должны были каким-то образом латать дыры в нашей защите. Когда слева и справа играют Марадишвили и Зайнутдинов, которые игроки центра поля, то риск увеличивается еще больше. Поэтому приняли решение, что сыграет справа Васин», — отметил Гончаренко.

Напомним, ЦСКА сыграл вничью с «Волфсбергом» на групповом этапе Лиги Европы со счетом 1:1. Единственный мяч армейцев забил Адольфо Гайч.