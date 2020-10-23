Московский «Спартак» встретится «Ростовом» в установленный срок. Игр 13-го тура Российской премьер-лиги (РПД) состоится. Об этом сообщает «Москва.ру» со ссылкой на заявление РПЛ.

Встреча пройдет на стадионе «Открытие Арена». По соображениям санитарной безопасности зрители на матч допускаться не будут.

Ранее сообщалось, что встреча может быть перенесена по требованию Роспотребнадзора. Владелец «Спартака» Леонид Федун был недоволен таким решения, считая, что к «Спартаку» принимаются избирательные меры. В итоге был достигнут компромисс.

Ограничение «без зрителей» будет распространяться и на следующие домашние игры красно-белых — до особого разрешения.