Лучший бомбардир текущего чемпионата России полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа получил травму задней поверхности бедра в матче с «Зенитом». По информации эквадорских СМИ, Эквадорец должен будет пропустить восемь недель.

Нобоа подтвердил данную информацию. По его словам, этот год был для него чуть не лучшим в карьере — удавалось забивать и раздавать передачи.

«А потом почувствовал боль в матче с «Зенитом», пришлось просить замену, я не думал, что все будет настолько серьезно», — сказал Нобоа

В текущем сезоне Нобоа сыграл 11 матчей в РПЛ, в которых забил мячей мячей и отдал результативную передачу.

Напомним, Кристиан Нобоа перешел из «Зенита» в «Сочи» на правах свободного агента.