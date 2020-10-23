Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед игрой 12-го тура РПЛ с «Рубином» рассказал о состоянии травмированных игроков. Встречу с «Рубином» точно пропустит нападающий Малком. Под вопросом участие в игре Юрия Жиркова.

Семак отметил, что по Малкому дополнительной информации нет.

«Пока он не работает в общей группе и с «Рубином» не сыграет. Ждем возможности, чтобы обследовать его дополнительно», — сказал Семак.

По поводу Жиркова, Семак сообщил, что тот готов работать по индивидуальной программе, а дальше будут следить за его состоянием. Существует вероятность, что он сможет сыграть против «Рубина».

Встреча «Зенит» — «Рубин» пройдет в субботу на «Газпром-Арене». Начало игры — в 16.30.

Ранее Nevasport расписал 5 претензий к Сергею Семаку со стороны болельщиков «Зенита».