Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко выразил мнение, что если «Зенит» продолжит так играть, то чемпионом в этом сезоне станет «Спартак».

По мнению Червиченко, «Зенит» играет натужно, действуя в последнее время все хуже и хуже.

«Будем откровенны: если все так и продолжится, то «Спартак» станет чемпионом, потому что по игре красно-белые сегодня лучше. Да, может, им судьи больше помогают, но и скорость ведь у «Спартака» выше, и эмоциональнее выглядит команда», — цитирует Червичекно «Спорт-уик-Энд».

По словам Червиченко, это выгодно отличает нынешнюю московскую команду от той, что была раньше. Червиченко отметил, что «Спартак» и «Зенит» идут ровно, но по игре красно-белые чуть лучше.

Напомним, что в ближайшем туре РПЛ «Зенит» встретится с «Рубином», а «Спартак» сыграет в Краснодаре.