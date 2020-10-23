Игроки киберспортивной организации Virtus.pro Алексей Qikert Голубев и Санжар SANJI Кулиев стали лучшими игроками группового этапа онлайн турнира IEM New York 2020 по CS:GO для СНГ-региона. Результаты рейтинга зависели от среднего значения убийств в голову за раунд. Данная статистика появилась на сайте HLTV.

Второе место занял игрок команды Team Spirit Николай mir Битюков со средним значением хэдшотов 0.47 с 132 хэдшотами в общем. Qikert и SANJI имеют 141 и 136 фрагов в голову соответственно. В пятёрку лучших также зашли Леонит chopper Вишняков и Марэк YEKINDAR Галинскис.

Плей-офф стадия онлайн турнира IEM New York 2020 пройдёт между Virtus.pro, Team Spirit, Natus Vincere, Gambit Esports, forZe и Nemiga Gaming.

IEM New York Online 2020 для СНГ региона проходит в онлайн формате с 13 по 25 октября. На турнире встречаются 12 коллективов в двух группах и разыгрывают между собой очки RMR и $50 тыс. Следить за ходом события можете в нашем репортаже.