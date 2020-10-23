Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед матчем 12-го тура РПЛ с казанским «Рубином» рассказал, как его команда сможет вернуть положительный заряд после обидного поражения в первом туре Лиги чемпионов от бельгийского «Брюгге».

По словам Семака, самое важное — побыстрее сыграть следующую игру.

«Для нас задача — восстановиться и готовиться к следующему матчу, несмотря на неприятный для нас результат в первом туре Лиги чемпионов», — сказал Семак на пресс-конференции перед матчем.

На том же общении с журналистами Семак рассказал о состоянии травмированных игроков — форварда Малком и защитника Юрия Жиркова.

Встреча «Зенит» — «Рубин» состоится в субботу, 24 октября.