Наставник сборной России Станислав Черчесов оценил заявление форварда московского «Спартака» Александра Кокорина о намерении вернуться в национальную команду.

Черчесов в эфире «Россия 24» отметил, что не читал интервью Кокорина, где он об этом заявляет и сделает это позже.

«Можно я промолчу?», — сказал Черчесов.

Напомним, что Александр Кокорин не провел ни одного матча в составе сборной России под руководством Станислава Черчесова за последние 3 года.

Ранее Кокорин рассказал об уходе из «Зенита». Прошедшим летом футболист перешел в «Спартак» на правах свободного агента.