Американский боец Джастин Гэтжи поведал, как собирается сражаться в бою с обладателем чемпионского пояса UFC в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

Гэтжи привел пример из жизни: «Если один мужчина сможет меня удержать, то второй может подбежать и сделать со мной всё что угодно». По словам Гэтжи, как и в жизни, — нельзя давать этого делать.

«Я буду идти на столкновение, делать что угодно, чтобы Хабиб не смог меня удержать. Я буду максимально агрессивным, буду лезть на рожон, я не дам ему это сделать», — цитирует слова Гэтжи ТАСС.

Напомним, бой Хабиб — Гэтжи будет главным событием турнира UFC 254, который пройдёт на «Бойцовском острове» в Абу-Даби 24 октября.

Чтобы выполнить необходимую норму легкой весовой категории, Хабибу пришлось скинуть 8,5 кг за шесть дней. Перед процедурой взвешивания Нурмагомедову даже потребовалось снять одежду.