Глава UFC Дана Уайт назвал финансовые детали титульного поединка обладателя пояса в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова и американца Джастина Гейджи.

Как отметил Уайт, популярность поединка такова, что измеряется суммой в $ 700 млн. По словам Уайта, об этом бое пишут в 50 странах, он имеет 23 миллиарда показов контента.

«Когда разбирали детали, то посчитали стоимость подобного охвата. Это $ 700 миллионов. Вот насколько знаменит этот бой», — сказал Уайт в интервью YouTube-каналу Майка Свика.

Напомним, бой Нурмагомедов — Гейджи пройдет на «Бойцовском острове» в Абу-Даби 24 октября.

Ранее сообщалось, что Джастин Гэтжи отказался от фотографий с поясом временного чемпиона UFC в легком весе, который он завоевал в бою с соотечественником Тони Фергюсоном в мае 2020 года.