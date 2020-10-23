Поединок за звание чемпиона UFC в легком весе между российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым и американцем Джастином Гэтжи приковывает всеобщее внимание людей из самых разных видов спорта.

Наиболее звездный доброжелатель Хабиба — это Криштиану Роналду. Португальский футболист верит в Нурмагомедова.

«Конечно, конечно Хабиб победит», — заявил Роналду.

Всеобщем ажиотажем заразилась даже тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова, которая ранее не очень следила за боями Хабиба.

«Не особо следила за прошлыми его выступлениями. Однако мы будем болеть за Хабиба в этом бою. Надеюсь, это придаст ему сил», – отметила Тарасова.

Пожелал удачи Нурмагомедову и теннисист Карен Хачанов, оказавшийся большим фанатом смешанных единоборств. Россиянин поддержал Хабиба, Александра Волкова и всех остальных отечественных бойцов на UFC 254.

«Удачи, ребята. Вся Россия поддерживает, болеет, у вас всё получится, и „Остров“ наш», — сказал Хачанов.

Свой прогноз в пользу Хабиба сделал российский пилот «Формулы-1» Даниил Квят. Гонщик назвал, как и когда Хабиб победит Гэтжи.

«Удушающим приемом. Где-то в середине второго раунда», — сказал Квят, отметив, что будет стараться смотреть бой, где бы он не находился в этот момент.

Целую россыпь напутствий Хабибу записали и футболисты сборной России. Первым это сделал полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев, дав свой прогноз на бой с Гэтжи — Хабиб выиграет во втором раунде сабмишеном.

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук выразил свою поддержку российскому бойцу и пожелал большой удачи. «Болеем и ждем победы», — сказал Миранчук.

Защитник «Спартака» Георгий Джикия отметил, что как никто другой знает, каково это — скидывать много килограммов. Футболист сборной России пожелал Нурмагомедову терпения, победы и удачи. «Это твое время. Хабиб — тайм», — сказал Джикия в инстаграме.

Не обошлось без пожеланий от главного тренера Станислава Черчесова. Наставник сборной России выразил надежду, что тренировочный лагерь Хабиба прошел так, как он хотел.Черчесов отметил, что убежден: Нурмагомедов спокоен и готов к предстоящему бою, который не может быть легким на таком уровне.

«Но знаем, верим и убеждены. Мы за тебя болеем. Давай, друг», – сказал Черчесов.

Бой Хабиб — Гэтжи состоится 24 октября и пройдет после 23.00 по московскому времени.