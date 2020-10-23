На автодроме в Портимане подошла к концу первая свободная тренировка Гран-при Португалии. Лучшее время по итогам заездов продемонстрировал гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас. Его напарник Льюис Хэмилтон стал вторым в свободной практике. На третьем месте оказался пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен.

Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят завершил практику с 13-м временем. Он вновь уступил своему напарнику Пьеру Гасли, который показал десятый результат.

На пятницу, 23 октября, также запланирована вторая свободная практика, которая состоится в 17:00 по мск, в субботу на португальском автодроме пройдет третья тренировка, а также квалификация. Итоговая гонка запланирована на воскресенье, 25 октября, начало назначено на 16:10 по московскому времени.

Ранее Даниил Квят усомнился в своем будущем в «Формуле-1».