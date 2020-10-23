На автодроме в Портимане сегодня, 23 октября, стартовал гоночный уик-енд 12-го этапа сезона-2020 в Формуле-1, Гран-при Португалии.

Начало второй свободной практики назначено на 16:55 по московскому времени.

Прямую трансляцию первой тренировки можно будет посмотреть здесь:



Ранее в Портимане завершилась первая свободная тренировка Гран-при Португалии. Лучшее время по итогам заездов продемонстрировал гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас. Его напарник Льюис Хэмилтон стал вторым в свободной практике. На третьем месте оказался пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен.

Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят завершил практику с 13-м временем. Он вновь уступил своему напарнику Пьеру Гасли, который показал десятый результат.

Ранее СМИ сообщали, что Квят потеряет место в «Формуле-1» по окончании сезона.