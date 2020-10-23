Финский «Йокерит» официально уведомил о том, что команда была вынуждена уйти на карантин, поскольку в клубе выявлены случаи заражения коронавирусом. Отмечается, что в стане финского клуба есть четыре кейса заражения.

Исходя из заявления финского клуба, в команде четыре положительных теста на коронавирус. Из-за этого вся группа хоккеистов, которые принимали участие в гостевой серии, была помещена на карантин. Домашние игры «Йокерита» должны были пройти в понедельник и среду. Теперь матчи с «Автомобилистом» (26 октября) и «Витязем» (28 октября) перенесены на более поздний срок.

Отметим, что «Йокерит» ранее уже держал карантин. У команды из Хельсинки всего 15 матчей в КХЛ, что в среднем на 4 игры меньше, чем у остальных команд лиги.