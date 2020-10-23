В матче 12-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Рубином» произошла перестановка резервных арбитров. Как сообщает пресс-служба РФС, вместо Ивана Сиденкова, у которого выявлен положительный тест на коронавирус, четвертым рефери отработает Ян Бобровский. Этот судья должен был работать на матче «Урал» — «Тамбов», теперь резервным арбитром в матче в Екатеринбурге выступит Сергей Куликов.

Отметим, что Ян Бобровский — это бывший защитник «Зенита», который выступал за резервную команду сине-бело-голубых в середине 2000-х. Бобровский становился чемпионом Европы в составе юношеской сборной России 1987 года рождения.

Матч между «Зенитом» и «Рубином» состоится в Санкт-Петербурге 24 октября. «Урал» и «Тамбов» сыграют в Екатеринбурге на следующий день.

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