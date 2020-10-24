В субботу, 24 октября, пройдет турнир UFC 254, его главным событием станет поединок между российским чемпионом в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и американским временным чемпионом Джастином Гэтжи. Поединок стартует после 23:00 по московскому времени и будет показан на телеканале «Рен-ТВ».

Россиянин будет уже в третий раз защищать титул чемпиона UFC в легком весе. Этот бой станет первым для Хабиба, который он проведет за последний год. В сентябре 2019-го состоялся его поедионк с Дастином Порье.

До битвы с Гэтжи Хабиб Нурмагомедов дважды защитил чемпионский пояс UFC, победив Порье и Конора Макгрегора.

Ранее Джастин Гэтжи отказался от фотографий с поясом временного чемпиона UFC в легком весе, который он завоевал в бою с соотечественником Тони Фергюсоном в мае 2020 года. Гэтжи обещает быть очень агрессивным в бою с Хабибом, а также собирается терпеть удушающие приемы россиянина.

В ожидании боя предлагаем пройти тест на знания Хабиба и Гэтжи.