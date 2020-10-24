В 16.30 на «Газпром-Арене» стартует матч двенадцатого тура РПЛ, в котором встретятся «Зенит» и казанский «Рубин».

«Зенит» выходит на матч после тяжелого поражения от бельгийского «Брюгге» в Лиге чемпионов (1:2), которое подопечные Сергея Семака потерпели в компенсированное время. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед матчем 12-го тура РПЛ с казанским «Рубином» рассказал, как его команда сможет вернуть положительный заряд после обидного поражения в первом туре Лиги чемпионов от бельгийского «Брюгге».

В предыдущие два сезона матчи с «Рубином» на своем поле складывались для подопечных Сергея Семака по-разному. В 2018-м году петербуржцы уступили со счетом 1:2. В 2019-м разгромили команду, которую возглавлял Роман Шаронов со счетом 5:0. В прошлом сезоне «Зенит» выиграли в гостях, переиграв казанцев со счетом 2:1.

«Зенит» лидирует вместе со «Спартаком», имея по 24 очка. «Рубин» находится на девятой строчке, у подопечных Леонида Слуцкого 15 очков.