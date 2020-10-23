Российский биатлонист, чемпион мира в эстафете и депутат Государственной думы РФ Антон Шипулин был избран президентов Федерации биатлона Свердловской области.

Об этом Шипулин сообщил в своем «Инстаграме».

«Работа федерации будет максимально открытой и прозрачной для всех тренеров, спортсменов, специалистов и болельщиков», — рассказал Шипулин, подчеркнув, что ему неоднократно поступали предложения возглавить свердловский биатлон, однако из-за ряда обстоятельств он не мог этого сделать.

«Я благодарен всем, кто оказал мне доверие и выразил свою поддержку. Сделаю все возможное, чтобы это доверие оправдать», – заключил Шипулин.

Напомним, Антон Шипулин в 2018 году завершил спортивную карьеру, после чего был избран депутатом Государственной Думы РФ.