Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов высказался о ситуации с распространением коронавируса в клубах КХЛ.

В интервью официальному сайте КХЛ Морозов отметил, что вариант с временной остановкой чемпионата и сокращением количества матчей не рассматривается даже в случае закрытия границ с Латвией и Финляндией.

«Мы надеемся, что этого не произойдет либо нам удастся договориться об исключения для лиги, подобного тому, которое сейчас действует в Казахстане», — отметил глава КХЛ, подчеркнув, что с соблюдением всех мер безопасности «Барыс» может пересекать границу и летать на выездные матчи, а другие команды могут прилетать в Казахстан.

В случае худшего сценария в КХЛ будут искать варианты арен на территории России, на которых смогут играть рижское «Динамо» и финский «Йокерит».