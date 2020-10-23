30-летний игрок команды mousesports Финн karrigan Андерсен поделился своим отношением к поражениям во время турнирных матчей в CS:GO. Андерсен считает, что именно поражения помогают стать лучше и развиваться дальше.

Я люблю побеждать, но я также научился любить поражения. Последнее время было тяжелым, но оно дало мне заряд энергии, чтобы каждый день становиться лучшей версией себя. Мы очень много практикуемся вместе с ребятами, чтобы дать фанатам mousesports такую команду, которую они заслуживают. Не могу дождаться момента, когда вы сможете увидеть ту энергию, которую открыл в себе наш состав.

Последний турнир, на котором команда Финна karrigan Андерсена принимала участие стал DreamHack Open Fall 2020. Mousesports не смогли выйти из группы, проиграв Vitality со счётом 0:2 и OG с аналогичным результатом. Команда получила $500 призовых, 390 очков RMR и находится на одном уровне вместе с sAw, ENCE и Endpoint. В следующий раз mousesports выступят в рамках IEM Beijing Online 2020 для европейского региона.