Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказался о выступлении капитана команды Артема Дзюбы в последних матчах сборной в октябре.

В эфире телеканала «Россия 24» Черчесов не согласился с заявлением о том, что у Дзюбы продолжается голевая засуха. По мнению тренера, правильным решением было дать форварду сыграть один тайм со Швецией, чтобы он поддержал себя в тонусе, а затем Дзюба провел качественный матч с Турцией, создавая голевые моменты для себя и для партнеров.

«Сам тоже имел два идеальных момента в матче с турками – не забил. Но если бы он всё забивал, то давно бы уже в «Барселоне» играл. Да и там все всё не забивают», — сказал Черчесов, отметив, что доволен Дзюбой на последнем сборе при учете того состояния, в котором он находился.