Челябинский «Трактор» обыграл хабаровский «Амур» в регулярном чемпионате КХЛ. Игра прошла на «Платинум-Арене» в Хабаровске и завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей.

В составе «Трактора» отличились Дмитрий Огурцов, Виталий Кравцов, Игорь Исаев, а также Томаш Гика. За «Амур» две шайбы в первом периоде забросили Кирилл Рассказов и Валерий Васильев, после этого «Трактор» взял тайм-аут, а затем переломил ход встречи и довел её до победы.

Отметим, «Трактор» прервал серию «Амура» из трёх побед в регулярном чемпионате: на выезде хабаровчане обыграли «Сочи», затем дома победили финский «Йокерит» и казанский «Ак Барс». Челябинцам же удалось реабилитироваться за поражение от «Сибири».

В следующем туре «Трактор» и «Амур» вновь сыграют друг с другом в Хабаровске, матч пройдет 25 октября.