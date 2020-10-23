Стало известно, какие хоккеисты вызваны в сборную России для участия в Кубке Карьяла, первом этапе Еврохоккейтура-2020/21.

Согласно данным на официальном сайте ФХР, на сбор были вызваны 27 хоккеистов, среди них — шесть игроков петербургского СКА.

Из стана армейцев с Невы в сборную России были вызваны вратарь Ярослав Аскаров, два защитника — Кирилл Кирсанов и Егор Шеховцов, а также тройка форвардов — Василий Подколзин, Егор Спиридонов, Марат Хуснутдинов.

Отметим, главой штаба сборной России является вице-президент СКА Роман Ротенберг, который временно исполнял обязанности главного тренера СКА из-за коронавируса в тренерском штабе команды. Исполнять обязанности главного тренера сборной на этом сборе будет Игорь Ларионов.