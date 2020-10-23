В очередном матче регулярного сезона КХЛ ЦСКА будет принимать «Динамо» Минск. Матч пройдет на «ЦСКА Арене» 23 октября. Начало встречи — в 19:30 по московскому времени.

ЦСКА

Турнирная таблица Западной конференции для ЦСКА проходит как нельзя лучше, в данный момент клуб занимает первое место. За 19 сыгранных встреч команда набрала 30 очков и отдалилась от ближайшего преследователя СКА, которых находится на втором месте, на пять очков.

Некоторое время назад ЦСКА совершил невероятный марш-бросок и выиграл семь матчей подряд, однако 12 октября зебра перешла на чёрную полоску, и хоккейная команда проиграла «Метталургу» МГ со счётом 4:6.

Следующим ударом стало поражение на «Хартвалл Арене» против «Йокерита» со счётом 2:5, однако уже через несколько дней 16 октября команда Игоря Никитина обыграла СКА со счётом 3:1 и показала, что достойна занимать первое место в таблице.

«Динамо» Минск

«Динамо» Минск испытывает определённые сложности с игроками. Клуб потерял много хороших и талантливых игроков и в последнее время их результаты не самые удовлетворительные. Белорусская команда в данный момент занимает только пятое место в Западной конференции и имеет 21 очко.

В октябре клуб встречался семь раз, из которых пять проиграл. Сначала против «Динамо» Рига по буллитам со счётом 3:3, 1:2, а затем против «Сочи» со счётом 1:2. У клуба была небольшая выигранная серия против «Куньлуня» и «Динамо» Рига, однако сразу после вновь череда неудач из трёх поражений.

Прогноз и ставка

Букмекеры дают на ЦСКА коэффициент 1.10, что показывает абсолютную безысходность минской команды, однако аналитики нашли интересный вариант, который может порадовать болельщиков «Динамо» Минск. Эксперты предлагают рассмотреть прогноз на индивидуальный тотал «Динамо» Минск больше 1.