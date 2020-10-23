Российский тренер по фигурному катанию, телекомментатор и эксперт Татьяна Анатольевна Тарасова рассказала о том, за кого будет болеть в бою между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254.

Слова Тарасовой цитирует портал «Спорт-Экспресс».

«Я не особо следила за прошлыми его выступлениями. Однако мы будем болеть за Хабиба в этом бою. Надеюсь, это придаст ему сил», – сказала Тарасова.

Напомним, поединок Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи пройдет завтра, 24 октября, этот бой станет главным событием вечера. Турнир состоится на бойцовском острове UFC в Абу-Даби, ОАЭ. Нурмагомедов будет в третий раз в карьере защищать чемпионский пояс UFC в легком весе, ранее он победил Конора Макгрегора и Дастина Порье.