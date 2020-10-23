Пятикратная чемпионка России по тяжелой атлетике Амина Масхадова получила третью дисквалификацию за свою спортивную карьеру.

Согласно данным от пресс-службы Федерации тяжелой атлетики России, Масхадова была вновь дисквалифицирована на восемь лет за нарушение антидопинговых правил: она нарушила запрет на участие в соревнованиях в течение срока дисквалификации (пункт 10.11.1 Общероссийских антидопинговых правил).

В 2013 году Масхадова получила отстранение от спорта на два года, в 2016-м – на восемь лет, после окончания этой дисквалификации начнется следующий 8-летний период отстранения — с 12 августа 2023 года.

Сейчас спортсменке 35 лет, когда она снова сможет заниматься тяжелой атлетикой, ей будет уже 46 лет.