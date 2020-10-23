Главный тренер итальянского клуба «Аталанта» Джан Пьеро Гасперини высказался о дебюте россиянина Алексея Миранчука в команде и его роли в дальнейших матчах за клуб.

Слова тренера с предматчевой пресс-конференции цитирует портал Football Italia. По мнению Гасперини, Сам Ламмерс на данный момент готов лучше, чем Миранчук, он сыграл уже немало матчей и забил два мяча.

«У Миранчука получился отличный дебют, но пока он игрок, который будет больше выходить на замены», — заявил тренер «Аталанты», подчеркнув, что украинец Руслан Малиновский сейчас находится в лучшей форме, чем россиянин.

Напомним, Алексей Миранчук забил гол в дебютном матче за «Аталанту», это произошло в выездной игре против датского «Мидтьюлланда» в Лиге чемпионов.