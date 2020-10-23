На третьем этапе Кубка России по фигурному катанию в Сочи сегодня, 23 октября, состоится ритм-танец в категории «Мастера спорта».

Соревнования взрослых танцевальных пар начнутся в 19:25 по московскому времени.

Прямая трансляция выступлений будет осуществляться на официальном сайте Первого канала здесь.

Основными претендентами на победу на этом этапе Кубка являются члены сборной России по фигурному катанию, а также бронзовые призеры чемпионата России Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро, а также победители первого этапа Кубка России по фигурному катанию Елизавета Худайбердиева и Егор Базин.

Также в соревновании примут участие Екатерина Миронова/Евгений Устенко, призеры этапа КР в Москве, Елизавета Пасечник/Егор Колосовский и Юлия Тульцева/Анатолий Беловодченко.