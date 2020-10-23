На третьем этапе Кубка России по фигурному катанию в Сочи сегодня, 23 октября, состоится короткая программа в мужском одиночном катании в категории «Мастера спорта».

Начало выступлений фигуристов назначено на 20:30 по московскому времени.

Прямую трансляция короткой программы мужчин будет осуществляться на официальном сайте Первого канала здесь.

В первой группе участников выставят Максим Варакин, Владислав Катичев и Артем Лежеев. Во второй группе участников свои программы покажут призер чемпионата мира 2018 года Михаил Коляда, чемпион Европы Дмитрий Алиев и чемпион мира среди юниоров Андрей Мозалев, а также Илья Яблоков.

Произвольная программа мужчин состоится завтра, 24 октября, начало назначено на 18:40 по московскому времени.