Российская фигуристка, призер чемпионата мира 2012 года Алена Леонова рассказала об ожиданиях от соревнований в женском одиночном катании на третьем этапе Кубка России по фигурному катанию в Сочи.

Слова Леоновой цитирует портал Sport24. Фигуристка заявила, что постарается посмотреть третий этап КР.

«У Туктамышевой однозначно есть все шансы занять призовые места, но бороться за первое место с Щербаковой будет очень сложно, ведь она владеет четверным лутцем», — сказала Леонова.

Напомним, в соревновании женщин на третьем этапе Кубка России будут бороться ученицы Этери Тутберидзе Анна Щербакова и Дарья Усачева, также подопечные Алексея Мишина Анастасия Гулякова, Елизавета Туктамышева и Софья Самодурова.