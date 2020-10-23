Финский пилот «Мерседеса» Валттери Боттас выиграл вторую свободную практику в рамках Гран-при Португалии, двенадцатого этапа «Формулы-1» в сезоне-2020.

Лучший круг Боттаса на международном автодроме Алгарве — 1 минута 17.940 секунды. Второе место на практике занял пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен, уступивший лучшему времени Боттаса 0,595 секунды. Третье место на второй практике занял гонщик из «Макларен» Ландо Норрис.

Россиянин Даниил Квят проехал 33 круга на второй свободной практике, его лучший результат — 1 минута 20.729 секунды, что почти на три секунды больше, чем результат Боттаса. В таблице Квят занял 17-е место.

У партнера Квята по команде Пьера Гасли — седьмой результат на практике, однако пилоту пришлось перенести неприятный эпизод: его болид загорелся, из-за чего пришлось останавливать всю тренировочную сессию.